Кириченко: по игре Черышева ощущалось, что ему есть куда прибавлять

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Известный тренер Дмитрий Кириченко оценил игру полузащитника сборной России Дениса Черышева в товарищеском матче со Швецией.
Кириченко: по игре Черышева ощущалось, что ему есть куда прибавлять
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund

«По игре Дениса было видно, что он пока не набрал оптимальную форму. Ощущалось, что Черышеву ещё есть куда прибавлять физически. Не случайно полузащитник «Валенсии» вышел на поле только на полчаса. Но, возможно, его решили поберечь для следующих матчей», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кириченко предположил, что Артём Дзюба с Александром Соболевым могут вместе играть за сборную России. 

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