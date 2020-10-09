Кириченко предположил, что Дзюба с Соболевым могут вместе играть за сборную России

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Известный тренер Дмитрий Кириченко предположил, что нападающие Александр Соболев и Артём Дзюба могут вместе играть за сборную России по футболу.
Кириченко предположил, что Дзюба с Соболевым могут вместе играть за сборную России
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Не стоит так разграничивать состав, ведь тренерский штаб смотрит на состояние футболистов, а также каждый раз в зависимости от соперника выбирает определённую тактическую схему. Понятно, что в любой команде есть костяк, и Дзюба в сборной является его основой. Однако я, например, не стал бы исключать вариант, при котором Артём может сыграть в паре с Соболевым. Хорошо, когда есть выбор», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кириченко признался, что не видит у сборной России больших проблем в обороне.

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