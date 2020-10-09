Кириченко: не считаю, что у сборной России по футболу большие проблемы в обороне

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Известный тренер Дмитрий Кириченко высказался об игре сборной России по футболу в обороне в товарищеском матче с Швецией.
Кириченко: не считаю, что у сборной России по футболу большие проблемы в обороне
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

«Я не считаю, что у сборной России большие проблемы в обороне. Разве шведы создали много моментов? Помимо забитых мячей у них возникло только пара шансов отличиться, и то после ошибок россиян. Не стоит раздувать проблему. Всё нормально. Думаю, в матчах с Турцией и Венгрией всё будет хорошо», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кириченко высказался об игре Кутепова в товарищеском матче с Швецией.

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