Кириченко высказался об игре Кутепова в товарищеском матче со Швецией

Известный тренер Дмитрий Кириченко высказался об игре защитника сборной России Ильи Кутепова в товарищеском матче со Швецией.

«Соглашусь, в его пассиве сразу несколько неудачных передач и обрезов на своей половине поля. Но Черчесов даёт парню играть, поскольку он редко выходит на поле в «Спартаке». Причём сам он, судя по словам Ильи в СМИ, недоволен сложившейся ситуацией. В этом плане Станислав Саламович — молодец. Точно так же он поддерживал Далера Кузяева, который на несколько месяцев вообще остался без клуба. Это нормальная практика, тем более матч товарищеский», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Александр Бородюк выразил надежду, что тренерский штаб сборной России сделает выводы после поражения от Швеции.