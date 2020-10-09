Кириченко высказался об игре Кутепова в товарищеском матче со Швецией

Короткая ссылка
Известный тренер Дмитрий Кириченко высказался об игре защитника сборной России Ильи Кутепова в товарищеском матче со Швецией.
Кириченко высказался об игре Кутепова в товарищеском матче со Швецией
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

«Соглашусь, в его пассиве сразу несколько неудачных передач и обрезов на своей половине поля. Но Черчесов даёт парню играть, поскольку он редко выходит на поле в «Спартаке». Причём сам он, судя по словам Ильи в СМИ, недоволен сложившейся ситуацией. В этом плане Станислав Саламович — молодец. Точно так же он поддерживал Далера Кузяева, который на несколько месяцев вообще остался без клуба. Это нормальная практика, тем более матч товарищеский», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Александр Бородюк выразил надежду, что тренерский штаб сборной России сделает выводы после поражения от Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить