Бородюк: надеюсь, тренерский штаб сборной России сделает выводы после поражения от Швеции

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк поделился своим мнением о прошедшем контрольном матче национальной команды против Швеции (1:2).
Бородюк: надеюсь, тренерский штаб сборной России сделает выводы после поражения от Швеции
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund

«Нашим стоит задуматься над этим поражением, впереди важнейшие матчи Лиги наций. Если же говорить о самой игре, то темп был невысокий. Что у наших, что у шведов и выделить некого. Состав команды был неоптимальный, но любой матч сборной имеет огромное значение. Возможно, где-то были ошибки во взаимопонимании, в центре защиты были другие футболисты. Надеюсь, что тренерский штаб сделает определённые выводы после этой игры и в следующих матчах, где результат будет важен, наши покажут более содержательную игру», — цитирует Бородюка Sport24.

Также специалист отметил, что гол форварда «Спартака» Александра Соболева в дебютном матче за сборную положительно скажется на его психологии.

«Забитый гол Соболева в первой игре за сборную страны? Для него это хороший момент в плане психологии. Это очень важно для форварда. Именно в таких матчах и нужно проявлять себя», — добавил Бородюк.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на дебют Соболева за сборную России.

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