Юран считает, что в матче с командой Швеции сборная России заслужила минимум ничью

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Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран считает, что подопечные Станислава Черчесова заслуживали как минимум ничьи в товарищеском матче со Швецией (1:2).
Юран считает, что в матче с командой Швеции сборная России заслужила минимум ничью
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По словам специалиста, по организации игры и контролю за мячом ему больше понравился первый тайм.

«Шведы искали быструю атаку, использовали свой шанс со «стандарта». Второй тайм хуже получился в организации. В концовке, считаю, нужно было просто поспокойней действовать, особенно в первом тайме. Если брать по игре, то на ничью минимум наша команда наиграла», — цитирует Юрана ТАСС.

Он также отметил, что Черчесов выставил на поле экспериментальный состав.

«Матч информативный, наш тренер кого хотел, посмотрел в нём. В предстоящих двух матчах в Лиге наций нужно набирать очки для рейтинга. Ничего страшного, считаю, не произошло», — констатировал Юран.

Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев назвал очень слабой игру Ильи Кутепова и Фёдора Кудряшова в матче со Швецией.

 

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