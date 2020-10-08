Источник: Попов вернётся на пост спортивного директора «Спартака»

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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов вернётся в столичный клуб на прежнюю должность.
Источник: Попов вернётся на пост спортивного директора «Спартака»
  • РИА Новости

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своём Telegram-канале сообщил о том, что на должность спортивного директора московского клуба будет назначен Дмитрий Попов. Официально это будет объявлено не ранее чем через девять дней.

Попов уже занимал должность спортивного директора в «Спартаке» в период с 2008 года по 2016-й.

Московский клуб после десяти туров набрал 21 очко и делит первое место с «Зенитом» в таблице РПЛ, уступая петербуржцам лишь по разнице мячей.

Ранее юрист Прокопец назвал наиболее вероятное наказание для «Спартака».

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