Алексей Миранчук приступил к тренировкам в основной группе «Аталанты»

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился после травмы и приступил к тренировкам с партнёрами по команде.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 8 октября Миранчук занимался в общей группе.

Россиянин перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» 4 сентября, но пока не принял участия ни в одном матче за новую команду. 24-летний футболист восстанавливался после травмы бедра, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (1:2).

«Аталанта» выиграла все три стартовых матча в Серии А и возглавляет турнирную таблицу. 17 октября команде предстоит сыграть на выезде с «Наполи».

Ранее врач сборной России рассказал, когда стоит ожидать выздоровления Миранчука и Головина.