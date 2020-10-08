Алексей Миранчук приступил к тренировкам в основной группе «Аталанты»

Короткая ссылка
Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук восстановился после травмы и приступил к тренировкам с партнёрами по команде.
Алексей Миранчук приступил к тренировкам в основной группе «Аталанты»
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, 8 октября Миранчук занимался в общей группе. 

Россиянин перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» 4 сентября, но пока не принял участия ни в одном матче за новую команду. 24-летний футболист восстанавливался после травмы бедра, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (1:2).

«Аталанта» выиграла все три стартовых матча в Серии А и возглавляет турнирную таблицу. 17 октября команде предстоит сыграть на выезде с «Наполи».

Ранее врач сборной России рассказал, когда стоит ожидать выздоровления Миранчука и Головина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить