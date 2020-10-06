Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в России

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Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в стране.
Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в России
  • РИА Новости

Президент отметил, что тренер является таким же педагогом, как и учитель физкультуры в школе, а все спортивные организации, в которых занимаются дети, являются образовательными. Он также обратил внимание, что в сфере образования запрещена работа с детьми для людей, у которых были судимости.

«Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Я прошу Министерство спорта, Министерство науки ивысшего образования и Министерство просвещения расставить здесь все точки над i и решить все вопросы в течение месяца по согласованию этих позиций», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца года.

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