Путин заявил, что стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца года

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Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия по развитию спорта в стране должна быть принята до конца текущего года.
Путин заявил, что стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца года
  • РИА Новости

Он отметил, что члены Совета по развитию физической культуры и спорта подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы.

«Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о любви Путина к хоккею.

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