Путин заявил, что стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца года
- РИА Новости
Он отметил, что члены Совета по развитию физической культуры и спорта подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы.
«Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о любви Путина к хоккею.