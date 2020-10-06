Путин заявил, что стратегия по развитию спорта должна быть принята до конца года

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегия по развитию спорта в стране должна быть принята до конца текущего года.

Он отметил, что члены Совета по развитию физической культуры и спорта подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы.

«Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о любви Путина к хоккею.