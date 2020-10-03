Каменский: Путин любит хоккей, посмотрите, как он помогает сборной России

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Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о любви президента России Владимира Путина к хоккею.
Каменский: Путин любит хоккей, посмотрите, как он помогает сборной России
  • РИА Новости

По его словам, президент действительно серьёзно увлёкся хоккеем.

«Путин любит хоккей, играет в него, следит за ним. Смотрите, как первое лицо страны помогает сборной, ветеранам, Ночной лиге. Всегда поздравляет наших хоккеистов после побед на международных турнирах. Большое внимание от президента — это очень приятно», — приводит слова Каменского «Спорт уик-энд».

Ранее Игорь Артемьев заявил, что Путин окажет помощь заявке на проведение Кубка мира по регби в России.

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