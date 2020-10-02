Артемьев: Путин окажет помощь заявке на проведение Кубка мира по регби в России

Председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал о поддержке, оказанной президентом России Владимиром Путиным в вопросе проведения в стране Кубка мира по регби в 2027 или 2013 годах.

«Год назад Путин дал поручение принять участие в заявочной кампании на проведение Кубка мира по регби в 2027 или 2031 годах, поскольку World Rugby будет одновременно рассматривать заявки на оба года. Я пришёл к президенту, чтобы попросить организационной и финансовой помощи, и он на этой бумаге написал «Согласен». Таким образом, на заявку из частных источников будут предоставлены средства, которые составляют половину от бюджета Федерации регби России. Это очень большие средства, которыми надо будет правильно распорядиться», — рассказал Артемьев на заседании Высшего совета ФРР.

Он также отметил, что Путин поддерживает проведение в России всех других международных соревнований по регби, видя в этом пользу для страны.

«Президент также поддержал федерацию в проведении всех международных турниров на территории России. Он считает, что чем больше турниров мы будем проводить, тем будет лучше для России, для болельщиков, для популяризации регби», — добавил Артемьев.

Ранее стало известно, что Яшенков примет участие в выборах президента Европейской федерации регби.