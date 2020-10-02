Яшенков примет участие в выборах президента Европейской федерации регби

Заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков будет участвовать в выборах президента Европейской федерации регби.

Решение о выдвижении его кандидатуры было принято на заседании Высшего совета ФРР, прошедшего 2 октября в Москве.

Председатель совета Игорь Артемьев заявил, что Яшенков сможет улучшить работу Европейской федерации регби.

«Это вопрос беспрецедентный. Россия должна быть представлена на европейском уровне. Это не просто наше право в соответствии с уставом World Rugby. Российское регби сегодня развивается, нам есть что предложить европейским странам. Кирилл Андреевич и все мы, как единая команда, могли бы очень много интересного привнести в Европу», — заявил Артемьев.

По его мнению, сейчас у регби в Европе отсутствует развитие, однако в случае победы Яшенкова ситуация сможет измениться.

«Многие сделанные здесь находки, которые можно назвать самобытными, очень сильно бы пригодились за границей. Мне кажется, что в европейском регби наметилась стагнация, и хотелось бы, чтобы с нашей помощью организация работы на европейском уровне стала динамичнее, быстрее и серьёзнее», — добавил Артемьев.

Помимо Яшенкова, свою кандидатуру выдвинул действующий президент организации Октавиан Морариу, представляющий Румынию.

Ранее ВИФК стал победителем Кубка Вооружённых сил РФ по регби-7.