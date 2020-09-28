ВИФК стал победителем Кубка Вооружённых сил РФ по регби — 7

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Команда петербургского Военного института физической культуры (ВИФК) одержала победу над земляками из Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в финале Кубка Вооружённых сил РФ по регби — 7.
ВИФК стал победителем Кубка Вооружённых сил РФ по регби — 7

    Проходивший в московских «Лужниках» матч завершился со счётом 12:0. ВИФК стал двукратным победителем турнира. Бронзовые медали завоевали представители Черноморского высшего военно-морского училища, одержавшие победу над командой Балтийского Военно-морского института — 15:10.

    Первый розыгрыш Кубка Вооружённых сил РФ по регби — 7 состоялся в прошлом году.

    «На сегодняшний день участвует 20 команд, ребята приехали со всей страны. Это курсанты, будущие офицеры, что даёт право надеяться, что регби пойдёт дальше в войска. Молодые лейтенанты выпустятся и будут пропагандировать этот вид спорта и здоровый образ жизни!» — заявил начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артём Громов на церемонии награждения.

    Ранее президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин поделился ожиданиями от Кубка Вооружённых сил РФ по регби — 7.

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