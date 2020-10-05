Титов выступил за отмену лимита на легионеров из-за слишком высоких зарплат российских игроков

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о влиянии на отечественный футбол лимита на легионеров

«Учитывая зарплаты в России для местных игроков, уехать за границу может только тот, кто понимает, что главное — это рост, а не деньги. Мы разбаловали наших футболистов. Лимит на легионеров надо было отменить уже давно. Российский паспорт сейчас очень дорого стоит. Потому и получается, что россияне почти не представлены в европейских клубах. Для исправления этой ситуации нам давно пора вводить потолок зарплат, как в хоккее», — цитируют Титова «Известия».

Согласно нынешнему лимиту, в заявке на сезон могут находиться не более восьми легионеров.

Ранее «Сочи» согласовал с «Зенитом» трансфер Ригони.