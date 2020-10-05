Порье отреагировал на публикацию Нурмагомедова о бое с ним

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье отреагировал на пост чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова об их поединке, который прошёл в сентябре 2019 года.
Порье отреагировал на публикацию Нурмагомедова о бое с ним
  • Reuters

«Чемпион», — написал Порье в комментариях под постом российского бойца в Instagram.

Нурмагомедов победил Порье с помощью удушающего приёма в третьем раунде.

Бой Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее UFC предложил Конору Макгрегору провести бой с Порье.

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