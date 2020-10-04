Тарасова оценила решение Сотниковой открыть свою школу фигурного катания

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что результат работы школы олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой будет виден лишь через несколько лет.
Тарасова оценила решение Сотниковой открыть свою школу фигурного катания
  • globallookpress.com

«Очень хорошо, что наши спортсмены открывают катки, на которых они будут работать. Дай бог, чтобы они работали, не жалея живота своего, чтобы на часы не смотрели. Их брали такими же маленькими и работали с ними, они и выросли в тех, кем их знает страна. Пока что Аделина сделала эту школу, а что получится из каждого её ученика и получится ли тренер — это мы будем смотреть на протяжении нескольких лет. Конечно, она может и программы ставить, она хорошо слышит музыку, у неё были прекрасные педагоги, включая меня. Она хорошо владеет коньком. Но надо много всего проделать, чтобы успехи появились. Их никто на блюдечке не принесёт. Нужно вкалывать самой, учить самой, всё надо делать самой. И коллег подобрать самой. Тех, которые будут смотреть в одну сторону», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Ранее Сотникова заявила, что её школа будет конкурировать с группами Тутберидзе и Плющенко.

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