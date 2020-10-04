Коваленко покинул пост главы профсоюза игроков и тренеров КХЛ

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Олимпийский чемпион по хоккею 1992 года Андрей Коваленко сообщил, что покинул пост главы профсоюза игроков и тренеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коваленко покинул пост главы профсоюза игроков и тренеров КХЛ
  • РИА Новости

«Как известно, в сентябре в Ярославском округе состоялись довыборы в Государственную думу, которые мне, как представителю «Единой России», удалось выиграть. Благодарен жителям Ярославля и области за доверие. Теперь, как государственный служащий, не имею права возглавлять профсоюз игроков и тренеров КХЛ. Согласно уставу, исполнение обязанностей председателя временно переходит к Виктору Макарову, который много лет работает в нашей организации и профессионально справляется со всеми своими обязанностями», — приводит слова Коваленко Russia Hockey.

50-летний Коваленко возглавлял профсоюз  игроков и тренеров КХЛ с 2008 года.

Ранее сообщалось, что Чибриков стал первым игроком 2003 года рождения, забросившим шайбу в КХЛ.

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