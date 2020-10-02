Чибриков стал первым игроком 2003 года рождения, забросившим шайбу в КХЛ

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Нападающий петербургского СКА Никита Чибриков стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игроком 2003 года рождения, которому удалось забросить шайбу в официальном матче лиги.
Чибриков стал первым игроком 2003 года рождения, забросившим шайбу в КХЛ
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

В матче регулярного чемпионата с хабаровским «Амуром» (3:1) Чибриков отметился голом в возрасте 17 лет и 229 дней. Таким образом, он стал ещё самым молодым автором гола в истории СКА.

Ранее сообщалось, что СКА взял верх над «Амуром» в матче КХЛ.

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