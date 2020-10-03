Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Зенитом»

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила состав команды на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч РПЛ с «Зенитом»
  • © spartak.com

С первых минут на стадион «Открытие Арена» в составе хозяев поля выйдут Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Остон Урунов, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон.

В запасе остались Артём Ребров, Александр Соболев, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Илья Гапонов, Илья Голосов, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Константин Шильцов.

Матч состоится 3 октября. Начало — 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак назвал «Спартак» одним из претендентов на победу в РПЛ.

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