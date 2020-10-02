В Катаре рассказали об организации доигровки азиатской Лиги чемпионов

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В Катаре, который примет матчи чемпионата мира по футболу — 2022, рассказали о проведении заключительного этапа азиатской Лиги чемпионов.
В Катаре рассказали об организации доигровки азиатской Лиги чемпионов
  • Reuters

«Для проведения азиатской Лиги чемпионов в Катаре были утверждены специальные медицинские протоколы — система так называемых пузырей. Участники были фактически изолированы от окружающего мира во время тренировок, игр, проживания в гостинице, а также во время перемещений между всеми задействованными локациями. Помимо этого, регулярно проводилось обязательное тестирование на COVID-19, выполнялась дезинфекция всех объектов, была обеспечена безопасная транспортировка команд и официальных лиц, а на стадионах всегда присутствовал медицинский персонал», — говорится в релизе Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Матчи Западной зоны азиатской Лиги чемпионов возобновились в Катаре 14 сентября. Финальная встреча Западной зоны пройдёт 3 октября в Дохе, в ней сыграют саудовский «Ан-Наср» и иранский «Персиполис». Финал всего турнира состоится 19 декабря — АФК дополнительно утвердит место его проведения.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее в Катаре оценили усилия страны по возобновлению международных футбольных матчей в регионе. 

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