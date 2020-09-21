В Катаре оценили усилия страны по возобновлению международных футбольных матчей в регионе

Наставник действующего чемпиона Ирана «Персиполиса» Яхья Голмохаммади поделился мнением о ходе азиатской Лиги чемпионов, которая возобновилась и будет доиграна в Катаре на четырёх аренах,три из которых примут матчи ЧМ-2022.

«Я хотел бы поблагодарить Катар за эти арены. Как футболист и теперь как тренер я побывал в самых разных местах, но никогда и нигде не видел таких замечательных и технологичных стадионов», — заявил Голмохаммади на пресс-конференции перед матчем с катарским «Аль-Духаилем», который состоится 21 сентября на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Системы охлаждения всех стадионов ЧМ-2022 в Катаре позволяют поддерживать температуру порядка 22 градусов Цельсия и могут быть использованы даже в жаркую погоду в любое время года. В сентябре температура в Катаре колеблется в районе 32-38 градусов.

«Кроме того, я бы также хотел выразить признательность каждому, кто причастен к возвращению континентального футбола. Никто, кроме Катара, не вызвался, чтобы провести матчи у себя. Усилия организаторов позволили клубам региона снова сыграть в официальных матчах. Этот опыт показывает, что даже в такое непростое время, благодаря тщательному планированию, можно проводить международные турниры. Подобный опыт будет, безусловно, полезен для всех», — добавил тренер.

В Катаре в рамках проведения Лиги чемпионов АФК используется система безопасных «пузырей» во всех задействованных локациях. Футболисты и персонал во время тренировок, проживания в гостиницах и во время матчей находятся в строгой изоляции. После прибытия в Катар все участники турнира проходят регулярное тестирование на COVID-19.

Матчи Западной зоны АФК возобновились 14 сентября в Катаре. В них участвуют клубы из Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Ирана.

Чемпионат мира FIFA 2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее глава ФИФА допустил возможность изменения формата отбора на ЧМ-2022.