Глава ФИФА допустил возможность изменения формата отбора на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил возможность внесения изменения формата отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мы прогнозируем новое окно для матчей сборных в январе 2022 года. Отборочные матчи будут проводиться вплоть до июня, а не марта, как было изначально. В этой трагической ситуации нам немного повезло с тем, что чемпионат мира пройдёт в ноябре — декабре. Это даёт нам чуть больше времени, чтобы провести квалификацию по всему миру. Мы должны работать, чтобы быть уверенными в том, что отборочные матчи будут сыграны. Я упомянул окно в январе, если понадобится, мы должны найти другие окна. В Европе есть опыт проведения трёх матчей за одно окно вместо двух, посмотрим, как это работает и может ли быть использовано в других турнирах. Другой план для других конфедераций — можно проводить матчи в одном месте, а не в формате «дома и на выезде». Мы должны убедиться в том, что отборочные матчи пройдут и в 2022 году нас будет ждать фантастический чемпионат мира», — заявил Инфантино на пресс-конференции после конгресса ФИФА.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Инфантино призвал обсудить идею плей-офф в национальных чемпионатах.