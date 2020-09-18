Глава ФИФА призвал обсудить идею плей-офф в национальных чемпионатах

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал обсудить идею использования формата плей-офф в национальных футбольных чемпионатах.
Глава ФИФА призвал обсудить идею плей-офф в национальных чемпионатах
  • РИА Новости

«Я точно не знаю, как лучше, но убеждён, что вариант с играми навылет в национальных чемпионатах заслуживает внимания и обсуждения. Интересны ли чемпионаты, в которых большинство команд бьются за второе место, а не за первое? Уменьшение числа матчей — не проблема», — заявил Инфантино на пресс-конференции после конгресса ФИФА.

Он отметил, что уменьшение количества матчей не станет проблемой.

«Вспомните, лет 15—17 назад в Лиге чемпионов второй групповой этап заменили на 1/8 финала. Многие переживали, что доходы снизятся, поскольку число матчей сократилось с 17 до 13, но стоимость телевизионных прав моментально выросла, и клубы стали больше зарабатывать. Значимость этих игр выросла. Футбол — это единственный вид спорта, в котором не всегда побеждает сильнейшая команда. Этот ресурс нужно использовать», — добавил глава ФИФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила сыгравшим один матч футболистам менять сборную.

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