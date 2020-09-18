ФИФА разрешила сыгравшим один матч футболистам менять сборную
- Reuters
Как сообщает пресс-служба ФИФА, конгресс организации одобрил правило, разрешающее футболистам, сыгравшим один официальный матч за одну национальную команду, выступать за другую сборную.
Отмечается, что это правило не применяется, если сыгранный матч был в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций.
Новое правило вступит в силу в октябре.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.