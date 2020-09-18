ФИФА разрешила сыгравшим один матч футболистам менять сборную

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Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменение в правила по смене спортивного гражданства.
ФИФА разрешила сыгравшим один матч футболистам менять сборную
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, конгресс организации одобрил правило, разрешающее футболистам, сыгравшим один официальный матч за одну национальную команду, выступать за другую сборную.

Отмечается, что это правило не применяется, если сыгранный матч был в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций.

Новое правило вступит в силу в октябре.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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