Вратарь «Брюгге»: в России холод и снег могут стать преимуществом для «Зенита»

Вратарь бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом».

«Многое будет зависеть от конкретных матчей. Если придётся зимой играть в России и там окажется страшно холодно, да ещё и снег будет идти, то это может быть преимуществом для «Зенита», — цитирует Миньоле сайт «Брюгге».

В группе с «Зенитом» и «Брюгге» также сыграют дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Ранее Вячеслав Малафеев заявил, что изменений в составе «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов ждать не приходится.