Малафеев: изменений в составе «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов ждать не приходится

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о возможном усилении «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов.

«Думаю, любой тренер мечтает, чтобы в его команде собралось как можно больше классных футболистов. Что касается «Зенита», то больших изменений в составе, на мой взгляд, ждать уже не приходится. Остаётся рассчитывать на тех людей, которые сейчас собраны в команде. Но, считаю, петербуржцы находятся в неплохой форме, хотя допустили несколько осечек в РПЛ. И хорошо, что это произошло ещё до старта в ЛЧ», — заявил экс-вратарь сборной России в интервью RT.

Ранее Малафеев выразил мнение, что «Локомотив» в состоянии дать бой «Атлетико» в Черкизове.