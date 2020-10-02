Малафеев: изменений в составе «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов ждать не приходится

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о возможном усилении «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов.
Малафеев: изменений в составе «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов ждать не приходится
  • globallookpress.com

«Думаю, любой тренер мечтает, чтобы в его команде собралось как можно больше классных футболистов. Что касается «Зенита», то больших изменений в составе, на мой взгляд, ждать уже не приходится. Остаётся рассчитывать на тех людей, которые сейчас собраны в команде. Но, считаю, петербуржцы находятся в неплохой форме, хотя допустили несколько осечек в РПЛ. И хорошо, что это произошло ещё до старта в ЛЧ», — заявил экс-вратарь сборной России в интервью RT.

Ранее Малафеев выразил мнение, что «Локомотив» в состоянии дать бой «Атлетико» в Черкизове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить