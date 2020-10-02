Казаков заявил, что «Спартак» должен приобрести правого защитника после 6 октября

Спортивный журналист Илья Казаков рассказал о трансферах в московском «Спартаке».

«Матч с «Зенитом» — последний с топ-соперником без статусного легионера на позиции правого защитника. После 6 октября «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком», — написал Казаков в материале РИА Новости.

Он отметил, что трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России, а «Спартак» как раз сможет выбирать из тех игроков, у которых сорвались переходы в Английскую премьер-лигу.

Трансферное окно в России закрывается 17 октября. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что клуб работает над поиском нового правого защитника.

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