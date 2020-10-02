СМИ рассказали, когда «Химки» арендуют Мирзова у «Спартака»
- РИА Новости
«Он будет арендован до конца сезона. Сегодня Мирзов приступит к тренировкам с командой», — приводит слова источника в подмосковном клубе «Чемпионат».
Как отмечается, в «Спартаке» подтвердили, что Мирзов в ближайшее время перейдёт в «Химки».
Мирзов выступает за «Спартак» с 2019 года. За это время он провёл 27 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отдал Ломовицкого и Рассказова в аренду в «Арсенал».