Нурмагомедов ответил, с помощью какого приёма он бы хотел победить Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, с помощью какого приёма он бы хотел победить американца Джастина Гэтжи.

«У меня есть хорошая «гильотина», которую я делаю левой рукой. Не знаю, получится или нет, но на тренировках она мне очень хорошо удаётся. Также у меня очень хорошая «кимура». Если я сяду сопернику на живот, то разгромлю его локтями. А если буду со спины, то могу «задушить» сзади. У меня в арсенале много приёмов», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не будет недооценивать Гэтжи в бою за титул UFC.