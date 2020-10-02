Нурмагомедов заявил, что не будет недооценивать Гэтжи в бою за титул UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что не намерен недооценивать американца Джастина Гэтжи в их предстоящем поединке.

«Джастин — очень сильный соперник, очень крутой парень. Он следует своей мечте. Он очень голоден. Я не хочу его недооценивать. Я сосредоточен на поединке против него», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что 30-й бой Хабиба будет грандиозным.