Менеджер Нурмагомедова: 30-й бой Хабиба будет грандиозным

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном сопернике в 30-м поединке своего клиента.

«Я могу гарантировать вам, что сюрпризом не будет Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер. Это полностью между мной и Даной. Это будет что-то грандиозное. Но давайте проявим некоторое уважение к Джастину. Это лучший бой за титул в лёгком весе в истории», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.

Бой Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Дана Уайт рассказал о большом предложении для него.