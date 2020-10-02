Менеджер Нурмагомедова: 30-й бой Хабиба будет грандиозным

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном сопернике в 30-м поединке своего клиента.
Менеджер Нурмагомедова: 30-й бой Хабиба будет грандиозным
  • Reuters

«Я могу гарантировать вам, что сюрпризом не будет Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер. Это полностью между мной и Даной. Это будет что-то грандиозное. Но давайте проявим некоторое уважение к Джастину. Это лучший бой за титул в лёгком весе в истории», — написал Абдель-Азиз в своём Twitter.

Бой Нурмагомедова с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Дана Уайт рассказал о большом предложении для него.

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