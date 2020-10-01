СМИ: «Ростов» и «Дженоа» договорились о трансфере Шомуродова

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Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов продолжит карьеру в итальянской Серии А.
СМИ: «Ростов» и «Дженоа» договорились о трансфере Шомуродова
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, клубы согласовали трансфер нападающего за €9 млн. «Ростов» получит 15% с последующей зарплаты футболиста.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в РПЛ и не забил ни разу. На его счету гол в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). 

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова заплатить «Ростову» €12 млн за Шомуродова.

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