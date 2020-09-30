Источник: «Фиорентина» готова заплатить «Ростову» €12 млн за Шомуродова

Итальянская «Фиорентина» проявляет интерес к нападающему российского «Ростова» Эльдору Шомуродову.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, к нападающему из Узбекистана проявляют интерес «Верона» и «Фиорентина». Сообщается, что «Верона» готова заплатить €3 млн в первый год и €7 млн — во второй. «Фиорентина» же готова отдать за нападающего €12 млн, большую часть — в первый год. От этих клубов «Ростов» ждёт официальных предложений на бумаге, однако на данный момент они не поступили.

Для обоих клубов позиция форварда является приоритетной, потому они собираются её закрыть до 5 октября.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» предложил «Ростову» €8,5 млн за Шомуродова.