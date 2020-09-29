СМИ: «Дженоа» предложил «Ростову» €8,5 млн за Шомуродова

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» предлагает за нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова €8,5 млн.

Как сообщает Sport24, итальянцы вышли с предложением по Шомуродову 27 сентября перед матчем девятого тура РПЛ «Арсенал» — «Ростов» (2:3). При этом неизвестно, удастся ли закрыть сделку до конца текущего трансферного окна, так как в Италии оно закроется 5 октября.

Отмечается, что, помимо коллектива из Генуи, Шомуродовым интересуются три европейских футбольных клуба.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. За это время он провёл 91 матч, забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее «Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Белоруссии.