«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Белоруссии

Короткая ссылка
Российский футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии и брестского «Динамо» Александром Павловцом.
«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Белоруссии
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Ростова», 24-летний защитник присоединится к команде по завершении контракта с «Динамо», который истекает зимой.

Подробности соглашения с «Ростовом» не уточняются.

Павловец играет за «Динамо» с 2019 года. До этого он выступал за «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Он дебютировал за основную сборную Белоруссии в 2017 году. В его активе шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Урал» оформил трансфер полузащитника «Црвены Звезды».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить