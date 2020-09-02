«Ростов» объявил о подписании контракта с футболистом сборной Белоруссии

Российский футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии и брестского «Динамо» Александром Павловцом.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», 24-летний защитник присоединится к команде по завершении контракта с «Динамо», который истекает зимой.

Подробности соглашения с «Ростовом» не уточняются.

Павловец играет за «Динамо» с 2019 года. До этого он выступал за «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ. Он дебютировал за основную сборную Белоруссии в 2017 году. В его активе шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Урал» оформил трансфер полузащитника «Црвены Звезды».