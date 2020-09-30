Макгрегор опубликовал постер к бою с Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок против экс-претендента на титул в лёгком весе Дастина Порье.

«Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен, все пожертвования приветствуются», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 30, 2020

На опубликованном постере нет ни одного упоминания UFC, под эгидой которого ранее выступали бойцы. Макгрегор официально объявил о завершении карьеры в июне 2020-го. Последний бой 32-летний ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Ранее сообщалось, что Ян обошёл Макгрегора и впервые попал в десятку рейтинга P4P.