Макгрегор опубликовал постер к бою с Порье

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок против экс-претендента на титул в лёгком весе Дастина Порье.
Макгрегор опубликовал постер к бою с Порье
  • Reuters

«Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен, все пожертвования приветствуются», — написал Макгрегор в своём Twitter.

На опубликованном постере нет ни одного упоминания UFC, под эгидой которого ранее выступали бойцы. Макгрегор официально объявил о завершении карьеры в июне 2020-го. Последний бой 32-летний ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. 

Ранее сообщалось, что Ян обошёл Макгрегора и впервые попал в десятку рейтинга P4P.

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