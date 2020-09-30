Бывший тренер «Краснодара» о Мусаеве: нельзя мальчика с детской школы бросать в пекло

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о работе нынешнего наставника южан Мурада Мусаева.

«Моё ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Игорь Шалимов предположил, сыграет ли «Краснодар» от обороны в матче с ПАОК в Лиге чемпионов.