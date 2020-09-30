Шалимов предположил, сыграет ли «Краснодар» от обороны в матче с ПАОК в ЛЧ
- РИА Новости
«Специально никто от обороны играть не станет. Разговоры о том, что команды намеренно отдают инициативу, — миф. Если ПАОК позволит «Краснодару» забрать мяч под свой контроль, южане это сделают. Да, «Рубин» с «Ростовом» могли действовать вторым номером в еврокубках, но это не про коллектив Мусаева. Его подопечные комфортно себя чувствуют, когда держат мяч. Это их стихия», — заявил Шалимов в интервью RT.
Ранее Сергей Ташуев объяснил, как травма Вандерсона поможет «Краснодару» в матче Лиги чемпионов с ПАОК.