Ташуев объяснил, как травма Вандерсона поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с ПАОК

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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев объяснил, как травма одного из лидеров команды Вандерсона может помочь южанам в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОК.
Ташуев объяснил, как травма Вандерсона поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с ПАОК
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Вместо него, вероятно, выйдет Юрий Газинский, который займёт место в опорной зоне, а тот же Реми Кабелла сместится на позицию Вандерсона. В таком случае у «Краснодара» в центре поля образуется мощный дуэт из Тонни де Вильены и Газинского. Так потеря креативного исполнителя может сыграть на руку «Краснодару», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Шалимов отметил, что «Краснодар» ждёт некомфортная встреча с ПАОК.

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