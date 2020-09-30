Шалимов о матче с ПАОК: «Краснодар» ждёт некомфортная встреча

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об ответном матче команды с греческим ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Если российской команде не удастся забить в Греции, игра будет держать в напряжении до последних минут, ведь один гол выведет в групповой этап Лиги чемпионов ПАОК. Думаю, «Краснодар» ждёт сложная некомфортная встреча. Чтобы забить, подопечным Мурада Мусаева нужно играть активно и действовать в фирменном атакующем стиле. Но в таком случае ПАОК получит возможность создавать моменты в контратаках», — заявил Шалимов в интервью RT.

Ранее стало известно, что бригада арбитров из Италии рассудит ПАОК и «Краснодар» в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.