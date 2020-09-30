Шалимов о матче с ПАОК: «Краснодар» ждёт некомфортная встреча

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об ответном матче команды с греческим ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Шалимов о матче с ПАОК: «Краснодар» ждёт некомфортная встреча
  • РИА Новости

«Если российской команде не удастся забить в Греции, игра будет держать в напряжении до последних минут, ведь один гол выведет в групповой этап Лиги чемпионов ПАОК. Думаю, «Краснодар» ждёт сложная некомфортная встреча. Чтобы забить, подопечным Мурада Мусаева нужно играть активно и действовать в фирменном атакующем стиле. Но в таком случае ПАОК получит возможность создавать моменты в контратаках», — заявил Шалимов в интервью RT.

Ранее стало известно, что бригада арбитров из Италии рассудит ПАОК и «Краснодар» в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить