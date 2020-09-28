Бригада арбитров из Италии рассудит ПАОК и «Краснодар» в матче плей-офф квалификации ЛЧ

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Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между греческим ПАОК и российским «Краснодаром».
Бригада арбитров из Италии рассудит ПАОК и «Краснодар» в матче плей-офф квалификации ЛЧ
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помощниками Орсато станут Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети, а резервным арбитром — Даниэле Довери.

За VAR будут отвечать Марко Гуида и Филиппо Мели.

Первая игра, прошедшая в России, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Краснодара». Ответный матч состоится 30 сентября в Греции. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть сыгран до 28 января 2021 года.

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