Групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть сыгран до 28 января 2021 года
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, исполкомом УЕФА установил крайнюю дату доигровки всех матчей групповой стадии —28 января 2021 года.
Отмечается, что если по какой-либо причине групповой этап не завершится в соответствии с правилами УЕФА, то исполком организации примет дополнительное решение об определении клубов, которые попадут в плей-офф еврокубков.
Ранее сообщалось, что УЕФА оставил правило пяти замен в силе на сезон-2020/21.