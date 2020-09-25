Групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть сыгран до 28 января 2021 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил крайний срок доигровки всех матчей групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, в случае их переноса.
Групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы должен быть сыгран до 28 января 2021 года
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, исполкомом УЕФА установил крайнюю дату доигровки всех матчей групповой стадии —28 января 2021 года.  

Отмечается, что если по какой-либо причине групповой этап не завершится в соответствии с правилами УЕФА, то исполком организации примет дополнительное решение об определении клубов, которые попадут в плей-офф еврокубков.

Ранее сообщалось, что УЕФА оставил правило пяти замен в силе на сезон-2020/21.

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