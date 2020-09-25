УЕФА оставил правило пяти замен в силе на сезон-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе правило пяти замен на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, такое решение было принято исполкомом организации с целью снизить нагрузку на футболистов в условиях уплотнения календаря сборных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что данное правило будет распространяться на матчи Лиги наций, квалификации женского Евро, Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и стыковых матчах Европейской квалификации ЧМ-2022.

Также сообщается, что разрешённое количество игроков в заявке на матч будет увеличено до 23.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести европейскую квалификацию ЧМ-2022 с марта по ноябрь 2021 года.