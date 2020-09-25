УЕФА планирует провести европейскую квалификацию ЧМ-2022 с марта по ноябрь 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в период с марта по ноябрь 2021 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, исполком организации постановил наверстать матчи сборных, отменённые из-за паузы в марте 2020 года и переноса чемпионата Европы.

Таким образом график квалификации на ЧМ будет состоять из пяти окон, и ещё одно будет отведено на контрольные матчи перед Евро-2020:

— 2 — 31 марта 2021 года: три тура;

— 31 мая — 8 июня 2021 года: контрольный матчи;

— 30 августа — 8 сентября 2021 года: три тура;

— 4 — 12 октября 2021 года: два тура;

— 8 — 16 ноября 2021 года: 2 тура;

— 21 — 29 марта 2022 года: 2 тура стыковых матчей квалификации.

Отмечается, что такой график будет подан на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА допустил возможность изменения формата отбора на ЧМ-2022.