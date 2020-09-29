Макгрегор и Порье договорились о благотворительном поединке

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор и американец Дастин Порье обсудили возможность проведения поединка между собой.
Макгрегор и Порье договорились о благотворительном поединке
  • Reuters

При этом бойцы договорились, что UFC не будет иметь отношения к схватке, а часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.

«12 декабря, Ирландия. Никаких взвешиваний и весовых категорий. Стандартные правила», — написал Макгрегор в Twitter.

Порье, в свою очередь, ответил: «Я в деле! Давай! Многие получат выгоду от этого».

Макгрегор также добавил, что уважает Порье и его стремление к благотворительности.

В 2014 году Макгрегор победил Порье техническим нокаутом. 

Ранее филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласился на бой с Конором Макгрегором.

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