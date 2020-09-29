Макгрегор и Порье договорились о благотворительном поединке
- Reuters
При этом бойцы договорились, что UFC не будет иметь отношения к схватке, а часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.
«12 декабря, Ирландия. Никаких взвешиваний и весовых категорий. Стандартные правила», — написал Макгрегор в Twitter.
Порье, в свою очередь, ответил: «Я в деле! Давай! Многие получат выгоду от этого».
Макгрегор также добавил, что уважает Порье и его стремление к благотворительности.
В 2014 году Макгрегор победил Порье техническим нокаутом.
Ранее филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласился на бой с Конором Макгрегором.