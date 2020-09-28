Брат тренера по биатлону Пихлера рассказал о его состоянии после инфаркта

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Клаус Пихлер, брат бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, рассказал о состоянии немецкого специалиста, перенёсшего инфаркт.
Брат тренера по биатлону Пихлера рассказал о его состоянии после инфаркта
  • globallookpress.com

«Вчера у Вольфганга случился сердечный приступ. Он был успешно реанимирован и должен был быть прооперирован. Сегодня проводится дополнительный медицинский осмотр. Мы ждём результатов», — приводит слова Клауса Пихлера ТАСС.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.

Ранее стало известно, что 65-летний Пихлер перенёс инфаркт.

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