Биатлонный тренер Пихлер перенёс инфаркт

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, ныне работающий с национальной командой Швеции, перенёс сердечный приступ.
Биатлонный тренер Пихлер перенёс инфаркт
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает Expressen, 65-летний специалист перенёс инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

«Вольфганг сейчас в лучших руках, и мы можем быть только осторожно оптимистичными», — заявил брат специалиста Клаус Пихлер.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.

Ранее сообщалось, что Пихлер прокомментировал решение CAS по делу российских биатлонисток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить