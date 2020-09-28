Биатлонный тренер Пихлер перенёс инфаркт
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Как сообщает Expressen, 65-летний специалист перенёс инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
«Вольфганг сейчас в лучших руках, и мы можем быть только осторожно оптимистичными», — заявил брат специалиста Клаус Пихлер.
Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах он работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.
Ранее сообщалось, что Пихлер прокомментировал решение CAS по делу российских биатлонисток.