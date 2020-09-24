Пихлер прокомментировал решение CAS по делу российских биатлонисток

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Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, ныне работающий с национальной командой Швеции, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляция российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Пихлер прокомментировал решение CAS по делу российских биатлонисток
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это решение ещё раз показывает, что Родченков — лжец. Надеюсь, теперь они смогут защитить свою репутацию и в гражданском суде. Веры Родченкову быть не может, никто ведь до сих пор не знает, что он сделал с пробами. Думаю, это решение повлияет на будущее, это решение наглядно демонстрирует, что он за персонаж», — приводит слова Пихлера ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

В итоге CAS полностью оправдал Вилухину и Романову, а апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — была снята пожизненная дисквалификация.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал очень странным решение CAS по делам биатлонисток.

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