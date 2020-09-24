Губерниев назвал очень странным решение CAS по делам биатлонисток

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи 2014 года.

«Я очень рад за Ольгу Вилухину и Яну Романову, безусловно, но решение странное. Мы помним: девочки в группе Вольфганга Пихлера готовились все вместе. Вилухина не имела отношения к этой группе, она работала с Владимиром Королькевичем, у которого тренировалась Ирина Старых, попавшаяся на допинге. Следуя логике, есть Старых и Вилухина, это было бы понятно. Но Вилухина чистая, чему мы очень рады. Романова чистая, а Зайцева, которая родила второго ребёнка, никогда не замешанная в подобных историях, вернулась в спорт. И вдруг ни с того ни с сего под закат своей карьеры втайне от своего тренера, который является апологетом чистого спорта, начинает что-то принимать. Это похоже на бред, потому что из решения CAS следует, что не только Зайцева допингистка, но и Пихлер — тренер допингистки. Значит, тренер этой самой допингистки подготовил олимпийскую чемпионку Ханну Эберг, а дальше уже мы можем продолжать этот круг до бесконечности. С моей точки зрения, повторюсь, решение CAS странное», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что такое решение поднимает вопрос относительно дальнейшей работы Пихлера со сборной Швеции, успешно выступившей на Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Это касается и Себастьяна Самуэльссона, и Эберг, и их четвёрки. Здесь мы попадаем в интересную коллизию, мне бы очень хотелось услышать реакцию этих людей, повторюсь, в частности, Пихлера и Самуэльссона. Если CAS не доверяет Зайцевой и считает её допингисткой, то, простите меня, именно она была лидером команды Пихлера, которая при нём не выиграла ни одной медали на чемпионате мира, будучи сильной спортсменкой. И на Олимпиаде Ольга по большому счёту выглядела не сильно убедительно. Что ж за допинг-то такой?! Который неожиданно стала жрать Зайцева под занавес своей карьеры, чтобы потом никогда не выиграть. Она и в эстафете самой лучшей в команде не была, мы её даже не выиграли», — добавил комментатор.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

В итоге CAS полностью оправдал Вилухину и Романову, а апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — была снята пожизненная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что Зайцева назвала политизированным решение CAS по её апелляции.